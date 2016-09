Diese aktuellen News & Tipps für Personalverantwortliche, Unternehmer und Führungskräfte könnten Sie interessieren:

Mobbing durch Zwang zu gesundheitsschädlichen Arbeiten, sexuelle Belästigungen oder körperliche Attacken

Das Mobbing-Opfer wird mit sexuellen Handlungen, Verhaltensweisen, Aufforderungen, Berührungen, Bemerkungen sowie Zeigen oder sichtbarem Anbringen von pornografischen Darstellungen belästigt.

Mobbing durch Isolierung eines Mitarbeiters

Das Mobbing-Opfer wird geschnitten, es wird nicht mehr mit ihm gesprochen (so genanntes Anschweigen). Wichtiger Hinweis aus dem Praxishandbuch Betriebsverfassungsrecht für Arbeitgeber: Als Arbeitgeber müssen Sie wissen, dass Mobbing-Folgen keine Berufskrankheit sind. Psychische Erkrankungen durch Mobbing tauchen nicht in der Berufskrankheitenverordnung auf. Sie brauchen auch nicht wie eine Berufskrankheit entschädigt zu werden, da es bislang keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse dafür gibt, dass Mobbing eine bestimmte Berufsgruppe krank machen kann.



