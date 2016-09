Diese aktuellen News & Tipps für Führungskräfte, Leiter und Manager könnten Sie interessieren:

Verzichten Sie auf Papier mit schwarzem Rand. Denn Briefpapier mit Trauerrand ist ausschließlich den Angehörigen des Verstorbenen vorbehalten. Selbstverständlich benutzen Sie für Ihren Trauerbrief auch keinen Firmenbriefbogen, sondern den Repräsentationsbogen des Unternehmens, falls Sie im Namen der Firma schreiben.





Tabu: der Freistempler. Auf das Kuvert eines Kondolenzbriefs oder einer Beileidskarte gehört immer eine Briefmarke.





Lassen Sie den PC links liegen. Die Worte, die Sie in den Brief oder auf die Karte schreiben, sollten Sie in jedem Fall handschriftlich, am besten mit Füller, verfassen.





Bleiben Sie zurückhaltend. Wenn Sie dem Verstorbenen oder dem Angehörigen nicht sehr nahestehen, wagen Sie sich mit Ihren Formulierungen am besten nicht zu sehr in den persönlichen Bereich vor. Sprechen Sie hier besser kurz Ihr Beileid aus, oder wählen Sie ein sinnvolles Zitat.