Diese aktuellen News & Tipps für Werbung, Marketing und Trends könnten Sie interessieren:

Anders als die Film- und Musikindustrie schaltete die Porno-Branche jedoch keine Heerscharen von Anwälten ein, um gegen die Raubkopierer vorzugehen. Stattdessen hat das Playboy-Magazin beispielsweise die Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Fotos nicht verboten, sondern lediglich darauf bestanden, dass sie mit dem BunnyLogo gekennzeichnet werden. Ergebnis: eine kostenlose Marketing-Kampagne gigantischen Ausmaßes. Mit der Verbreitung eines Logos ist es inzwischen, acht Jahre später, nicht mehr getan.



Die Porno-Branche hat reagiert: Sie gehörte zu den Ersten, die ihre Webseiten mobil-tauglich gemacht haben – auch bei Online-Technologie wie sicheren Bezahlmodellen oder Streaming-Angeboten in HD waren diese Unternehmen führend.

Die neuesten Entwicklungen gehen in Richtung Interaktivität und Service: Live-Kameras, Online-Games, Live-Chats, virtuelle Strip-Clubs. Für all diese nicht kopierbaren Angebote sind die User bereit, Geld zu zahlen.Experten schätzen, dass 20 bis 30 % des Traffics im Internet auf Porno-Seiten generiert werden.



Zukunftsletter-Fazit: Die illegale Verbreitung von Content wird auch künftig kaum durch Gesetze aufzuhalten sein. Stellen Sie sich daher auf die neuen Voraussetzungen am Markt ein, und überlegen Sie, welchen Content bzw. welchen Mehrwert Sie Ihren Kunden liefern können, der nicht einfach nur kopiert und weiterverbreitet werden kann. Die Zukunft der Medienbranche wird sich daran entscheiden, inwieweit es gelingt, neue Geschäftsfelder zu erkennen und zu kapitalisieren.