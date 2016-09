Diese aktuellen News & Tipps für Werbung, Marketing und Trends könnten Sie interessieren:

Amazon arbeitet an der Lieferung am gleichen Tag. Müssen kleine Onlineshops dies fürchten? Nein so die PW-Redaktion. Denn mittlerweile gibt es in den Großstädten Angebote, die jeden Onlineshop genauso schnell machen.



Doch auch der stationäre Einzelhandel kann von superschnellen Lieferservices profitieren. Same-Day-Delivery – Lieferung am gleichen Tag. Mit diesem Schlagwort verbreiten Amazon (und auch eBay) seit geraumer Zeit einigen Schrecken unter Onlineshop-Betreibern.



Zwar kann man mit DHL & Co. nicht den selben Service bieten, aber dafür gibt es neue, superschnelle Lieferdienste in Deutschlands Großstädten. Und die punkten bereits mit Lieferzeiten von maximal 90 Minuten. Das derzeit am besten ausgebaute Angebot bietet das junge Start-up-Unternehmen Tiramizoo, an dem der Daimler Konzern eine Beteiligung hält.

Tiramizoo ist genau genommen nur ein Portal, das Lieferaufträge annimmt und an angeschlossene Kurierfahrer weitervermittelt. Die Mehrzahl der Waren wird umweltfreundlich von Fahrradkurieren ausgeliefert – und das schon ab 7,90 €.



WerbePraxis aktuell-Tipp: Dies spricht für die Nutzung des „Lieferung am gleichen Tag“-Services von Tiramizoo