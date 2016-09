Diese aktuellen News & Tipps für Reden, Vorträge und Präsentationen könnten Sie interessieren:

Geprüfte Betriebswirtschafts-Assistentin

Geprüfte Betriebswirtschafts-Assistentin



Management | Marketing | Rechnungswesen | Controlling



Dieser Intensivlehrgang vermittelt Ihnen in nur 4 Tagen ein umfangreiches Potenzial an betriebswirtschaftlichem Wissen, mit dem Sie die Zusammenhänge besser verstehen werden. Erlangen Sie optimales Assistenzwissen durch betriebswirtschaftliches Know-how.



Eine Sekretärin, die über gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügt, ist für ihren Chef unersetzlich. Sie werden im Anschluss an diesen Lehrgang Ihre neuen Kenntnisse direkt in Ihre tägliche Sekretariatsarbeit integrieren können und legen ...



Hier mehr über das Seminar!