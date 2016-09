Diese aktuellen News & Tipps für Reden, Vorträge und Präsentationen könnten Sie interessieren:

Übereinstimmungen herausstellen:



Mit dieser Taktik nehmen Sie die Aggressionen aus der Diskussion. Sie signalisieren, dass Sie bereit sind, auf den Fragesteller zuzugehen. Wählen Sie einen Aspekt aus und sagen Sie: „In diesem Punkt stimme ich Ihnen zu."





Jeder hat eine andere Sicht der Dinge und von seinem Standpunkt aus hat fast jeder recht. Antworten Sie zum Beispiel: „Sie empfinden diesen Preis für eine Fußgängerampel als hoch. Ich meine, dass uns die Sicherheit das wert sein sollte.“





Ihre Kompetenz in eigener Sache kann Ihnen niemand ernsthaft streitig machen: „Als Ingenieur weiß ich ...“





Beantworten Sie konkrete Fragen allgemein. Beispiel: „In der DDR mag das so gewesen sein, und in unserer sozialen Marktwirtschaft ...“





Beantworten Sie allgemeine Fragen konkret: „In der Theorie hört sich das gut an. In unserer Situation war es aber so, dass ...“





Egal, wie Sie die Frage schließlich beantworten – es kommt gut an, wenn Sie den Frager verbal anerkennen: „Ich habe viel Verständnis für Ihr Engagement und danke Ihnen dafür. In der Sache liegen wir gar nicht weit auseinander. Allerdings müssen wir bedenken, dass ...“