Diese aktuellen News & Tipps für Werbung, Marketing und Trends könnten Sie interessieren:

PR Praxis-Tipp 1: Der Begrüßungs-Newsletter



Integrieren Sie die Adresse des Neulings nicht einfach in die Datenbank und schicken ihm wie den anderen Abonnenten den nächsten regulären Newsletter. Das ist keine wertschätzende Vorzugsbehandlung. Und: Sie lassen den Zeitpunkt ungenutzt verstreichen, zu dem Ihr neuer Abonnent besonders an Ihren Leistungen und Angeboten interessiert ist.



Schicken Sie ihm daher nach der Bestätigungs- Mail für das Newsletter-Abo eine Begrüßungs-Mail. Heißen Sie ihn darin willkommen und stellen Sie Ihren Geschäftsführer und Ihre Angebotspalette kurz vor. Teilen Sie ihm außerdem eine Telefonnummer mit, unter der Ihr Service-Team für Fragen zur Verfügung steht. Das wirkt sympathisch und weckt Vertrauen.



Klären Sie mit Kollegen von der Technik, wie Sie die Begrüßungs- Mail automatisieren. Dann machen Sie mit wenig Aufwand einen tollen Eindruck.





Integrieren Sie die Adresse des Neulings nicht einfach in die Datenbank und schicken ihm wie den anderen Abonnenten den nächsten regulären Newsletter. Das ist keine wertschätzende Vorzugsbehandlung. Und: Sie lassen den Zeitpunkt ungenutzt verstreichen, zu dem Ihr neuer Abonnent besonders an Ihren Leistungen und Angeboten interessiert ist. Schicken Sie ihm daher nach der Bestätigungs- Mail für das Newsletter-Abo eine Begrüßungs-Mail. Heißen Sie ihn darin willkommen und stellen Sie Ihren Geschäftsführer und Ihre Angebotspalette kurz vor. Teilen Sie ihm außerdem eine Telefonnummer mit, unter der Ihr Service-Team für Fragen zur Verfügung steht. Das wirkt sympathisch und weckt Vertrauen. Klären Sie mit Kollegen von der Technik, wie Sie die Begrüßungs- Mail automatisieren. Dann machen Sie mit wenig Aufwand einen tollen Eindruck. PR Praxis-Tipp 2: Das Kennenlern-Angebot



Unterbreiten Sie in Ihrer Begrüßungs- Mail ein besonderes Willkommens- oder Begrüßungsangebot. Das kann ein besonderer Rabatt für die Erstbestellung sein oder ein Nachlass über einen bestimmten Betrag. Da der Neu-Abonnent gerade sehr an Ihren Produkten interessiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kauft, groß.





Unterbreiten Sie in Ihrer Begrüßungs- Mail ein besonderes Willkommens- oder Begrüßungsangebot. Das kann ein besonderer Rabatt für die Erstbestellung sein oder ein Nachlass über einen bestimmten Betrag. Da der Neu-Abonnent gerade sehr an Ihren Produkten interessiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kauft, groß. PR Praxis-Tipp 3: Interessen ermitteln



Der Neu-Abonnent ist hoch motiviert und an Ihrem Unternehmen und seinen Produkten interessiert. Nutzen Sie die damit verbundene Bereitschaft des Abonnenten, auch etwas über seine Interessen preiszugeben. Fragen Sie ihn direkt, an welchen Themen er besonders interessiert ist: an Produktneuigkeiten, Anwendertipps, Angeboten? Mit diesen Informationen fällt es Ihnen leicht, auf die Interessen der Abonnenten zugeschnittene Newsletter zu verfassen.





Der Neu-Abonnent ist hoch motiviert und an Ihrem Unternehmen und seinen Produkten interessiert. Nutzen Sie die damit verbundene Bereitschaft des Abonnenten, auch etwas über seine Interessen preiszugeben. Fragen Sie ihn direkt, an welchen Themen er besonders interessiert ist: an Produktneuigkeiten, Anwendertipps, Angeboten? Mit diesen Informationen fällt es Ihnen leicht, auf die Interessen der Abonnenten zugeschnittene Newsletter zu verfassen. PR Praxis-Tipp 4: Weitere Kommunikationskanäle vorstellen



Weisen Sie den Neuling auf die anderen Kommunikationskanäle hin, die Sie nutzen: wie Social Media, Ihre täglich aktualisierte Website, das Kundenmagazin im Laden ... So gewinnen Sie neue Fans und Follower, Online- wie Offline-Besucher.

PR Praxis-Fazit: Durch diese Maßnahmen begeistern Sie die Interessenten und tragen ohne großen zusätzlichen Aufwand zur Steigerung des Umsatzes bei.