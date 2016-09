Diese aktuellen News & Tipps für Führungskräfte, Leiter und Manager könnten Sie interessieren:

Sofortmaßnahme: Konzentrieren Sie sich auf das Atmen. Wenn Sie langsam tief und bewusst ein- und ausatmen, gelangen Sie automatisch in einen entspannteren Zustand. Im Yoga heißt das Wort für Atmen Lebensenergie. Setzten Sie sich hin, und bleiben Sie dort ein paar Minuten still sitzen. Schließen Sie am besten die Augen. Achten Sie jetzt auf eine tiefe Bauchatmung.



So geht es: Das Einatmen beginnt im Bauch, der Atem füllt dann den Brustraum und zuletzt die Lungenspitzen im Raum unter den Schlüsselbeinen. Das Ausatmen beginnt ebenfalls im Bauch, der Atem strömt dann aus dem Brustraum und zuletzt aus den Lungenspitzen.



Achten Sie vor allem auch darauf, dass Sie gut ausatmen. Diesem Rhythmus können Sie folgen, müssen aber nicht: Atmen Sie ca. 3 Sekunden tief ein, und lassen Sie den Atem dann 6 Sekunden lang wieder herausfließen.



Führungskraft aktuell-Fazit: Probieren Sie es aus. Sie werden sehen, dass Sie innerhalb von 5 Minuten ruhiger werden und sich ihr gesamter Körper entspannt. Danach sind Sie wieder kraft- und energievoller und können die nächsten Herausforderungen annehmen, die der Tag für Sie bereit hält.