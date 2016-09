Diese aktuellen News & Tipps für Personalverantwortliche, Unternehmer und Führungskräfte könnten Sie interessieren:

Ohne Whistleblowing wären einige Skandale der letzten Jahre nicht an die Öffentlichkeit geraten, beispielsweise beim Thema Gammelfleisch oder Datenschutz.



Praxishandbuch Betriebsverfassungsrecht für Arbeitgeber-Hintergrundwissen: Whistleblower sind Personen, die Kontroll-, Aufsichtsoder Strafverfolgungsbehörden auf illegale Handlungen, Missstände und Gesetzesverstöße in ihrem Lebens- und Arbeitsbereich aufmerksam machen. Es geht also darum, jemanden wegen eines Rechts- oder Regelverstoßes bei der zuständigen Stelle anzuzeigen oder gar „anzuschwärzen“.