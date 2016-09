Diese aktuellen News & Tipps für Personalverantwortliche, Unternehmer und Führungskräfte könnten Sie interessieren:

Gelassen gewinnen

Mit mentaler Stärke überzeugen



Sie kennen dieses Situation: Ständig klingelt ihr Telefon, Ihr Büro ist ein Taubenschlag, Ihr E-Mail-Postfach quillt über und Sie haben in 5 Minuten eine wichtige Präsentation.



Bewahren Sie in diesen Situationen Ihre innere Ruhe oder stehen Sie öfter kurz vorm Überkochen?



Unser Seminar: Gelassen gewinnen gibt Ihnen Hilfsmittel an die Hand, wie Sie in jeder Situation innere Gelassenheit entwickeln und so an Ihr Ziel kommen. Sie erlernen Techniken, die für Ihre Ausgeglichenheit und innere Ruhe sorgen – auch wenn es in Ihrem Umfeld nur so tobt.



Sie profitieren von

praktischen Techniken für alle hektischen Situationen



Anleitungen zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit



effektiven Methoden zur Vermeidung von Überlastung, Leistungsverlust und Burnout



Wie Sie in jeder Situation die innere Ruhe bewahren



