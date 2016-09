Diese aktuellen News & Tipps für Werbung, Marketing und Trends könnten Sie interessieren:

Der Sendebericht taugt also allenfalls als Indiz – was nichts anderes bedeutet, als dass Sie noch vortragen müssen, um vor Gericht erfolgreich zu sein. Nach Auffassung des BGH bestätigt der Sendebericht nämlich allenfalls, dass die Verbindung zum Faxteilnehmer zustande gekommen ist – aber eben nicht den Zugang des Schreibens (zuletzt bestätigt mit Urteil vom 21.7.2011, Az. Ix ZR 148/10).



Die entscheidenden Fragen für Sie lauten: Gibt es Gesprächszeugen, als Sie mit dem Kunden die Spezifikationen besprochen haben? Hat der Kunde die Lieferung abgenommen und sich über die Spezifikationen geäußert? Können Sie Zeugen benennen, die mitbekommen haben, dass über den Preis gesprochen wurde?



Tragen Sie wirklich alles zusammen, was Sie an mehr oder weniger belastbaren Punkten anführen können und tragen Sie dem Kunden vor, dass Sie sehr wohl belegen können, dass er mit den Spezifikationen einverstanden war. Sie können ruhig ein wenig blöffen. Reagiert der Kunde dann immer noch ganz rigide mit einem Nein, können Sie sich die Klage immer noch überlegen.



Will der Kunde „nur“ einen Preisnachlass auf den „strittigen“ Teil, können Sie überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, wenigstens einen Teil des Geldes zu bekommen als möglicherweise vor dem Gericht zu unterliegen.



Wichtig aber: Machen Sie es beim nächsten Mal besser. Bitten Sie den Kunden ausdrücklich um Rückbestätigung per Fax oder E-Mail – und weisen Sie darauf hin, dass nur mit seiner Unterschrift die besprochenen Vereinbarungen und der neue Preis als vereinbart gelten.